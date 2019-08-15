Зеленському представлять на затвердження 19 кандидатур в судді

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення Президентові України подання про призначення 20 суддів, 19 з них представлять на затвердження. Про це повідомили у пресцентрі судової влади України, передає УНН.

“Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді. Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посади”, — йдеться в повідомленні.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади.

Водночас ВРП ухвалила відкласти розгляд матеріалів щодо внесення Президентові України подання про призначення Бовкуна Едуарда Михайловича на посаду судді Дніпровського районного суду міста Києва.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити трьох суддів з посад у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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