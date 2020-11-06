Зеленському на Донбасі показали умови служби на передовій

Так, повідомляється, що Зеленський під час візиту поспілкувався з воїнами та подякував їм за службу.

“Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність”, — наголосив він.

Президент нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ. Він висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога.

“Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну”, — сказав Глава держави.

Також повідомляється, що Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент під час візиту на КПВВ “Щастя” на Луганщині повідомив, що у п’ятницю, 13 листопада, відбудуться переговори через відеозв’язок радників лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Росія, Франція, Німеччина).