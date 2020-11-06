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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 42604 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 64705 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 117203 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100366 просмотра

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4 марта, 08:59 • 103359 просмотра

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Зеленскому на Донбассе показали условия службы на передовой

Зеленскому на Донбассе показали условия службы на передовой

Киев  •  УНН

 • 14853 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ЗCУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Об этом сообщает пресс-службу главы государства, передает УНН.

Так, сообщается, что Зеленский во время визита пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.

"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага.

"Я уверен: благодаря устойчивости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - сказал глава государства.

Также сообщается, что Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.

Напомним, ранее сегодня Президент во время визита на КПВВ "Счастье" в Луганской области сообщил, что в пятницу, 13 ноября, состоятся переговоры через видеосвязь советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия).

Украинские Национальные Новости

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