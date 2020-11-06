Зеленскому на Донбассе показали условия службы на передовой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил место дислокации военнослужащих ЗCУ в зоне проведения операции объединенных сил. Глава государства ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Об этом сообщает пресс-службу главы государства, передает УНН.
Так, сообщается, что Зеленский во время визита пообщался с воинами и поблагодарил их за службу.
"Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.
Президент напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев. Он выразил убеждение, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага.
"Я уверен: благодаря устойчивости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину", - сказал глава государства.
Также сообщается, что Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.
Напомним, ранее сегодня Президент во время визита на КПВВ "Счастье" в Луганской области сообщил, что в пятницу, 13 ноября, состоятся переговоры через видеосвязь советников лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия).