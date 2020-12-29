Зеленський змінив положення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс декілька змін до складу та прийняття рішень міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №596/2020 був оприлюднений сьогодні на сайті Офісу Президента, інформує УНН.
“Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю, затвердженого Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180 "Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2014 року № 646, від 22 серпня 2014 року № 661, від 11 вересня 2014 року № 717, від 28 травня 2015 року № 297 та від 11 грудня 2019 року № 896), такі зміни:
1) у пункті 6: абзаци перший та третій викласти відповідно в такій редакції:
"6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії; "Заступниками голови Комісії є за посадою перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, заступник Міністра закордонних справ України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в Указі.
Також Зеленський розпорядився зробити зміни в четвертому абзаці Положення, після слів "Голови Служби зовнішньої розвідки України", доповнити словами «начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", а слова "начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України" виключити. Абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "Секретар Комісії організовує та забезпечує координацію роботи, пов’язану з підготовкою та проведенням засідань Комісії".
2) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:
"10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на засіданні Комісії відповідних питань порядку денного більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні", - йдеться в документі.
Додамо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, в травні цього року Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.