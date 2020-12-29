Зеленський змінив положення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 29062 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 27004 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 34512 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 44363 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 67549 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 108872 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 193921 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211740 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183263 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173455 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 22939 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 39910 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 70773 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 45991 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 43449 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 29055 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 44517 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 225365 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 254286 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 340943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 10039 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 10454 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 13633 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 14919 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 71438 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Зеленський змінив положення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Київ • УНН

 • 10981 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс декілька змін до складу та прийняття рішень міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №596/2020 був оприлюднений сьогодні на сайті Офісу Президента, інформує УНН.

Зеленський змінив положення міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

“Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю, затвердженого Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180 "Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2014 року № 646, від 22 серпня 2014 року № 661, від 11 вересня 2014 року № 717, від 28 травня 2015 року № 297 та від 11 грудня 2019 року № 896), такі зміни:

1) у пункті 6: абзаци перший та третій викласти відповідно в такій редакції:

"6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії; "Заступниками голови Комісії є за посадою перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, заступник Міністра закордонних справ України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - йдеться в Указі.

Також Зеленський розпорядився зробити зміни в четвертому абзаці Положення, після слів "Голови Служби зовнішньої розвідки України", доповнити словами «начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України", а слова "начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України" виключити. Абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: "Секретар Комісії організовує та забезпечує координацію роботи, пов’язану з підготовкою та проведенням засідань Комісії".

2) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на засіданні Комісії відповідних питань порядку денного більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні", - йдеться в документі.

Додамо, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, в травні цього року Зеленський змінив склад комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16