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Зеленський заявив, що Україна відзначить День Незалежності

Зеленський заявив, що Україна відзначить День Незалежності

Київ • УНН

 • 203017 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. В Україні попри війну будуть відзначати усі важливі дати для держави, у тому числі День Незалежності. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеі Файі у Києві, передає УНН.

Цитата

«Незважаючи ні нащо, на те, що є війна, ми точно будемо відзначати всі важливі дати для нашої держави. Так, через безпекові умови не завжди гучно можемо собі дозволити, бо гроші сьогодні всі йдуть на фронт, але тим не менше ці дати будуть обов'язково в нашому календарі, в нашій памяті», - сказав Зеленський.

Деталі

Він наголосив, що це обов'язково повинні робити, тому що Україні потрібно закінчувати російський наратив хто від кого почав своє існування.

«День Державності, День Київської Русі, День хрещення Київської Русі – це наша велика історія, нашого великого народу…24 число, поки що я не готовий говорити про формат 24 числа, тому що ми з вами зараз в публічному просторі, точно не хочеться попереджати наших агресивних сусідів щодо того, що буде відбуватися, а відбуватися буде», - зазначив Зеленський.

Доповнення

Минулого року Україна відзначила ювілей своєї незалежності — 30 років.

Акт проголошення незалежності від 24 серпня було підтверджено більшістю голосів на грудневому всеукраїнському референдумі 1991 року. Саме це стало підставою для остаточного визначення святкової дати депутатами першого скликання. Вперше у серпні День незалежності Україні було відзначено у 1992.

З того часу весь український народ традиційно з урочистостями відзначає це свято 24 серпня.

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