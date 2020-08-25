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Зеленський запропонував передбачити пом’якшені умови в’їзду білорусів в Україну на тлі пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для громадян сусідньої Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну. Про це повідомили у пресслужбі ОПУ за підсумками наради під головуванням Президента, де обговорювалося питання регламенту заборони на в’їзд для іноземців з країн у “червоній зоні” щодо COVID-19, передає УНН.

Зеленський запропонував передбачити пом’якшені умови в’їзду білорусів в Україну на тлі пандемії

“Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема — треба враховувати все”, — заявив Президент України.

Нагадаємо, на нараді зазначалося, що у світі спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у “червону зону” епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

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