Зеленський запропонував передбачити пом’якшені умови в’їзду білорусів в Україну на тлі пандемії

“Як ми можемо заборонити в’їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в’їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема — треба враховувати все”, — заявив Президент України.

Нагадаємо, на нараді зазначалося, що у світі спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у “червону зону” епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.