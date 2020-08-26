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Зеленський: за 6 років не створено жодного переговорного майданчика з деокупації Криму, ми це виправимо

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. За шість років не створено жодного переговорного майданчика щодо деокупації Криму, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв це змінити і наголосив, що колись всі винні понесуть відповідальність за те, що віддали півострів. Про це він розповів в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський: за 6 років не створено жодного переговорного майданчика з деокупації Криму, ми це виправимо

“У межах Нормандського переговорного процесу Росія не хоче обговорювати питання деокупації АР Крим, а за шість років не створено жодного ефективного переговорного майданчика, який сприяв би поверненню півострова під український контроль. Але чинна українська влада працюватиме над тим, щоб це змінити”, — йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. І додав, що порушував “кримське питання” на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.

“Але Крим — наша територія, ми його повернемо. Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа — допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так”, — додав Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що для нього деокупація Криму є таким самим пріоритетом, як і повернення Донбасу. На думку Президента, ті, хто допустив легку здачу Кримського півострова під окупацію, повинні понести відповідальність. “Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь”, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляв Президнт Зеленський, для Києва зараз обидві ситуації — і в Криму, і на Сході країни — в пріоритеті.

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