І Крим, і Донбас "повинні повернутися" - Президент

"Обидві ситуації в пріоритеті. Я не бачу різниці між ними. Лише одна - на Сході гинуть люди. З цього людського фактору - для мене особисто ситуація там є наріжним каменем. Але вони на одному рівні, тому що обидві території наші, вони повинні повернутися", - сказав Президент.

У той же час він зауважив, що у випадку з Кримом "ситуація ще складніша".

"У "нормандському форматі" ніхто не хоче говорити про Крим, тим більше Росія. Я підняв це питання. Але ми весь час присвятили Донбасу. Росія не хоче про це говорити, ми все це розуміємо", - зауважив Глава держави.

Він наголосив, що Україна не повинна була дозволити Росії "відібрати Крим", але на сьогодні "ми не можемо картати себе за те, що так вийшло".

"Я впевнений, що в один прекрасний день всы будуть нести за це відповідальність", - додав Зеленський.

Він також зазначив, що на сьогодні платформи для обговорення Криму не існує, за останні 6 років її не було створено.

"Крім санкцій, і я дуже вдячний нашим партнерам за ці санкції. Ми їх обговорювали, і наші партнери продовжують ці санкції. Це не тільки Європа, але і США і інші країни, які дуже допомагають. Чи збираюся я зробити що-небудь ще? - Так, збираюся", - додав Президент.

Як повідомляв УНН, українська сторона запросила Німеччину приєднатися до міжнародної платформи щодо деокупаціъ Криму.