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И Крым, и Донбасс “должны вернуться” - Президент

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Для Киева сейчас обе ситуации — и в Крыму, и на Востоке страны — в приоритете. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews, передаёт УНН.

И Крым, и Донбасс “должны вернуться” - Президент

“Обе ситуации в приоритете. Я не вижу разницы между ними. Лишь одна — на Востоке погибают люди. По этому человеческому фактору — для меня лично ситуация там во главе угла. Но они на одном уровне, потому что обе территории наши, они должны вернуться”, — сказал Президент.

В то же время он от метил, что в случае с Крымом “ситуация еще более сложная”.

“В „нормандском формате“ никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия. Я поднял этот вопрос. Но мы все время посвятили Донбассу. Россия не хочет об этом говорить, мы все это понимаем”, — от метил Глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не должна была позволить России “отобрать Крым”, но на сегодня “мы не можем корить себя за то, что так получилось”.

“Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность”, — добавил Зеленский.

Он также отметил, что на сегодня платформы для обсуждения Крыма не существует, за последние 6 лет её не было создано.

"Кроме санкций, и я очень благодарен нашим партнерам за эти санкции. Мы их обсуждали, и наши партнеры продлевают эти санкции. Это не только Европа, но и США и другие страны, которые очень помогают. Собираюсь ли я сделать что-нибудь еще? — Да, собираюсь", — добавил Президент.

Как сообщал УНН, украинская сторона пригласила Германию присоединиться к международной платформе относительно деоккупации Крыма.

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