Зеленський впевнений, що політика Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.
Деталі
Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України", додавши, що впевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, попри відставку Джонсона.
Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку, сказав Зеленський у четвер, коли його запитали про його коментарі щодо відставки Джонсона.
Президент України сказав, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.
Доповнення
7 липня британський прем'єр Джонсон подав у відставку. Це сталося після розвалу уряду прем’єра – кабінет залишили 55 осіб.
Джонсон у своїй промові про відставку звернувся до українського народу та запевнив у підтримці.
Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує провести розмову із Президентом України Володимиром Зеленським після заяви про свою відставку.