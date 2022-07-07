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Зеленський впевнений, що політика Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона

Зеленський впевнений, що політика Британії щодо України не зміниться після відставки Джонсона

Київ • УНН

 • 144875 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що впевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться після відставки прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю CNN, пише УНН.

Деталі

Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона "справжнім другом України", додавши, що впевнений, що політика Великої Британії щодо України не зміниться найближчим часом, попри відставку Джонсона.

Україна багато отримала від своїх відносин з прем'єр-міністром, включаючи насамперед військову підтримку, сказав Зеленський у четвер, коли його запитали про його коментарі щодо відставки Джонсона.

Президент України сказав, що з нетерпінням чекає на можливість поговорити з Джонсоном безпосередньо, щоб дізнатися більше про деталі його відставки.

Доповнення

7 липня британський прем'єр Джонсон подав у відставку. Це сталося після розвалу уряду прем’єра – кабінет залишили 55 осіб.

Джонсон у своїй промові про відставку звернувся до українського народу та запевнив у підтримці.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує провести розмову із Президентом України Володимиром Зеленським після заяви про свою відставку.

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