Зеленський, Разумков, Кличко: українці не довіряють більшості політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Українці не довіряють більшості політиків нинішньої влади, зокрема Президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та меру Києва Віталію Кличку. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
"Загалом, найбільше респондентів довіряють В. Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), В. Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – 36,8%), С. Притулі (25,3% проти 42%, баланс – 16,7%)", - свідчать результати дослідження.
ДОВІДКА: опитування проводилося з 17 до 23 грудня 2020 року. Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.
Нагадаємо, за результатами аналогічного опитування, дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, Разумкову довіряли 35% опитаних, однак не довіряли — 52%, Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та Зеленському (відповідно 30% і 64%).