Зеленський, Разумков, Кличко: українці не довіряють більшості політиків

"Загалом, найбільше респондентів довіряють В. Зеленському (32,8% довіряють і 59,6% не довіряють, баланс довіри-недовіри становить -26,8%), В. Кличку (31,8% проти 54,3%, баланс – -22,5%), Д. Разумкову (29,2% проти 36,5%, баланс – -7,3%), Ю. Бойку (25,8% проти 50,9%, баланс – -25,1%), В. Гройсману (25,4% проти 62,2%, баланс – 36,8%), С. Притулі (25,3% проти 42%, баланс – 16,7%)", - свідчать результати дослідження.

ДОВІДКА: опитування проводилося з 17 до 23 грудня 2020 року. Було опитано 1200 респондентів, що мешкають у 85 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Нагадаємо, за результатами аналогічного опитування, дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, Разумкову довіряли 35% опитаних, однак не довіряли — 52%, Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та Зеленському (відповідно 30% і 64%).