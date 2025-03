Зеленський провів розмову з президентом Литви: деталі

Деталі

“Глава Української держави подякував литовському колезі за надання Україні чергової партії вакцини AstraZeneca. Зі свого боку Гітанас Наусєда висловив подяку Володимиру Зеленському за рішення надати гуманітарну допомогу для захисту литовського кордону”, — вказано у повідомленні.

Лідери обговорили актуальну безпекову ситуацію на білорусько-литовському кордоні, яка склалася внаслідок значного зростання кількості незаконних мігрантів. Президент Литви відзначив, що наразі вдалося досягти відносної стабілізації ситуації.

На Банковій також додали, що: “Співрозмовники скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу. Володимир Зеленський ознайомив литовського колегу з підготовкою масштабних заходів, які відбудуться в Києві впродовж 23-24 серпня з нагоди відзначення 30-річчя незалежності України. Окремо президенти обговорили стан реалізації спільних культурно-гуманітарних проектів. Гітанас Наусєда високо оцінив реалізацію українською стороною важливого проекту з відновлення надгробного пам’ятника князю Костянтину Острозькому у Києво-Печерській лаврі”.

Today w/@ZelenskyyUa discussed illegal #migration challenge at -Belarus border. Grateful for assistance in strengthening LT-BY border control.

Thank you for being a reliable partner & friend at all times! pic.twitter.com/51qu2XeJcJ

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 16, 2021

Раніше

Зазначимо, що на початку серпня уряд Литви відправив Україні 54 тисячі доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca. Всього Україна отримає 131 тисячу доз вакцин.