Зеленський про режим тиші: "це серйозний крок вперед"

"Сьогодні, принаймні, вже місяць, як відбувається, з плюсами, з мінусами, але відбувається "режим тиші". Він зберігається. Бойових втрат, бойових поранень, бойових летальних випадків впродовж місяця немає. Я пишаюся цим дуже. Тримаю кулаки і дійсно, щодня ми отримуємо результат - упродовж доби 3-4 рази і кожного разу дивишся - немає бойових втрат. І я радію. І вірю, що це такий серйозний крок вперед", - сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня 2020 року, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції. Згідно з ухваленим рішенням, з 00:01 27 липня 2020 року має дотримуватися режим повного та всеосяжного припинення вогню.