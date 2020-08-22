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Зеленський назвав війну на Донбасі "найголовнішим викликом для України"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський назвав війну на Сході України головним викликом для нашої країни, а своїм найголовнішим завданням - припинити її. Про це він сказав під час інтерв'ю в ефірі телеканалу "Україна 24", передає УНН.

Зеленський назвав війну на Донбасі "найголовнішим викликом для України"

"Найголовніший виклик для нашої країни - це війна на Сході України. Ми це розуміємо. Втрачаємо людей, найкращих, героїв, молодих людей, які у житті, знаєте, що вони бачили зараз? Молоді люди, по 20 років, по 30 років. Найголовніше, що вони бачили, ви знаєте, вони бачили тільки майбутнє своєї країни. Вони його бачили, воно його захищають”, - сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що нещодавно приїхав з Донбасу, і там вони бачили, яке це дійсно покоління, і "які вони щирі, і потужні" під час захисту України.

"Це великий виклик для нашої країни. Війна на Сході - це для нас найголовніше завдання, для мене, як для Президента, для моєї команди - припинити війну, закінчити війну, повернути всі території, повернути людей додому, у сім’ї", - додав Президент.

Нагадаємо, українці вважають найбільшими проблемами країни воєнний конфлікт на Донбасі – 60%, а також низький рівень зарплат і пенсій – 47%.

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