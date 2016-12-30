Збірна України не проводитиме товариських зустрічей у січні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. ФІФА опублікувала список товариських матчів національних збірних у січні 2017 року, передає УНН з посиланням на ФІФА.
Як повідомляється на сайті ФІФА, всі суперники збірної України по відбірковій групі до ЧС-2018, окрім Косово, проведуть товариські зустрічі.
Так Туреччина зустрінеться з Молдово, Фінляндія поїде в "гості" до Марокко.
Ісландія та Хорватія візьмуть участь у турнірі 4-х команд, де також візьмуть участь збірна Чилі та Китаю.
Крім того, 13 січня - Словенія - Фінляндія (Абу Дабі, ОАЕ) та 8 лютого - Мексика - Ісландія (Уітні - Лас Вегас, США).
Як повідомляв УНН, зимовий збір національної збірної України з футболу залежить від тренерів.