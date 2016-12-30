Сборная Украины не будет проводить товарищеских встреч в январе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. ФИФА опубликовала список товарищеских матчей национальных сборных в январе 2017 года, передает УНН со ссылкой на ФИФА.
Как сообщается на сайте ФИФА, все соперники сборной Украины по отборочной группе ЧМ-2018, кроме Косово, проведут товарищеские встречи.
Так, Турция встретится с Молдовой, Финляндия поедет в "гости" в Марокко.
Исландия и Хорватия примут участие в турнире 4-х команд, где также примут участие сборная Чили и Китая.
Кроме того, 13 января - Словения - Финляндия (Абу Даби, ОАЭ) и 8 февраля - Мексика - Исландия (Уитни - Лас Вегас, США).
Как сообщал УНН, зимний сбор национальной сборной Украины по футболу зависит от тренеров.