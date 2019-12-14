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Завершились роботи з ліквідації наслідків пожежі в Одеському коледжі

Завершились роботи з ліквідації наслідків пожежі в Одеському коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. 14 грудня о 8:00 завершились роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

“14 грудня о 8:00 роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу завершені”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що від початку розбирання завалу було вивезено близько 3 тис. 124 м куб. будівельних конструкцій. До робіт залучили 182 чол. та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 68 осіб особового складу та 8 одиниць техніки.

При цьому зазначається, що робота Урядової комісії з розслідування причин пожежі триватиме.

“З 9 грудня 2019 року наказом ДСНС України (по особовому складу) № 510 генерал-майора служби цивільного захисту Федорчака Віктора Васильовича, начальника Головного управління ДСНС у Одеській області відсторонено від виконання службових обов’язків”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 16 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла. 11 грудня під завалами виявили тіла ще чотирьох людей.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт.

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