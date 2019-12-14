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Завершились работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже

Завершились работы по ликвидации последствий пожара в Одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 16365 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. 14 декабря в 8:00 завершились работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

“14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены”, — говорится в сообщении.

Указано, что с начала разборки завала было вывезено около 3 тыс. 124 м куб. строительных конструкций. К работам привлекли 182 чел. и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

При этом отмечается, что работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара будет продолжаться.

“С 9 декабря 2019 года приказом ГСЧС Украины (по личному составу) № 510 генерал-майора службы гражданской защиты Федорчака Виктора Васильевича, начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области отстранен от исполнения служебных обязанностей”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек — спасатель — умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.

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