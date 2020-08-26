Заступник Помпео після візиту до Москви прилетить до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Заступник держсекретаря США Стівен Біган здійснить візит до Києва після того, як побував в Москві, передає УНН з посиланням на повідомлення Держдепартаменту.
"Заступник державного секретаря Стівен Е. Біган відправиться в Вільнюс, Литва; Москву, Росія; Київ, Україна, 24-27 серпня, де відбудеться зустріч з вищим керівництвом для обговорення низки регіональних і міжнародних питань. Заступник держсекретаря Біган відправиться до Відня, Австрія, 27 серпня, щоб зустрітися з колегами з ОБСЄ для обговорення питань, що стосуються регіональної безпеки і прав людини", - повідомили в Держдепі.
Відзначимо, що напередодні відбулася зустріч Бігана в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим і заступником міністра закордонних справ Ігорем Моргуловим.
"Під час цих зустрічей вони обговорили весь спектр двосторонніх і регіональних питань", - пишуть в Держдепартаменті.
У МЗС Росії також повідомили про підсумки зустрічі з американським чиновником, однак з даних Міністерства, зокрема про розмову з Лавровим, не ясно, чи порушувалося питання України на переговорах.
Окрім того, за словами журналіста Radio Free Europe Крістофера Міллера, візит заступника держсекретаря до України відбудеться сьогодні, і він буде не один.
"Біган в супроводі Джорджа Кента сьогодні буде в Києві", - написав журналіст у Twitter.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні до Києва з візитом прибув федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.