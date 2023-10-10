Законопроєкт про медичний канабіс допустили до другого читання

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“Комітет здоровʼя нації рекомендував законопроєкт про медичний канабіс до 2 читання! Майже тисяча поправок, десятки годин обговорень з правоохоронцями, аграріями, депутатами і громадськістю: ми зробили все, щоби пацієнти могли отримати ліки якомога скоріше, бізнес мав можливості для роботи в Україні, а весь процес був під чітким і прозорим контролем держави. Так далеко медичний канабіс ще не заходив за всю історію України. Чекаємо на 2-не читання, віримо, що цього разу вийде!”, — написала нардепка Ольга Стефанишина.

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Інформацію про рекомендацію законопроєкту до другого читання підтвердив і нардеп Ярослав Железняк. Він відзначив, що попереду останній етап прийняття цього закону — голосування у залі Парламенту.

Нагадаємо

13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу у першому читанні.

Заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що норми щодо того, як буде контролюватися обіг, виробництво ліків з медичним канабісом, не будуть відрізнятися від контролю за іншими наркотичними засобами.

Також Кузін заявляв, що після ухвалення законопроєкту про легалізацію медичного канабісу в Україні оновлять протоколи лікування по відповідних групах захворювань та буде імплементуватися найкращий досвід.