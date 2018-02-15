Закон із забороною "бандеризму" офіційно опублікували у Польщі

Як зазначається в опублікованому 14 лютого документі, закон набирає чинності через 14 днів з дня публікації, за винятком двох статей, які вступають в силу через три місяці з дня публікації.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про ІНП 6 лютого. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.