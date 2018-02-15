Закон с запретом "бандеризма" официально опубликовали в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша в среду, передает УНН.
Как отмечается в опубликованном 14 февраля документе, закон вступает в силу через 14 дней со дня опубликования, за исключением двух статей, которые вступают в силу через три месяца со дня опубликования.
Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об ИНП 6 февраля. Согласно решению А.Дуды, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые в Польше изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.