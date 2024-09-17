За порушення мовного закону в інтернеті цього року вже є 16 штрафів

З початку 2024 року надійшла 421 скарга щодо порушення мовного закону в інтернеті, проведено 161 захід контролю, є 49 попереджень та 16 штрафів за порушення, повідомив Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови у Facebook, пише УНН.

Деталі

"З початку 2024 року надійшла 421 скарга щодо порушення мовного закону, яка регламентує використання державної мови в мережі інтернет (що майже на 50% менше, ніж за цей період у 2023 році)", - ідеться у повідомленні.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що величезна кількість інтернет-ресурсів створили повноцінну українську версію, яка завантажується за замовчуванням, та виконали всі законодавчі вимоги протягом двох років дії відповідної норми закону. Але, на жаль, є й такі, що цього досі не зробили або з якихось міркувань тримають стартову сторінку іноземною мовою.

Тому у 2024 році за скаргами громадян, як повідомляється, "було розпочато 161 захід державного контролю стосовно суб’єктів господарювання, які вдалось встановити". Більшість інтернет-ресурсів на момент проведення заходів державного контролю, за повідомленням, усунули порушення мовного закону. За словами Уповноваженого, на 10 вересня 2024 року "вже винесено 49 попереджень та накладено 16 штрафів" за порушення 27 статті мовного закону (за відсутність українськомовної версії сайту або за завантаження сайту за замовчуванням недержавною мовою).

"Щодо тих інтернет-представництв, стосовно яких не вдалося встановити суб’єкт господарювання, я постійно звертаюсь до Національної поліції України та Державної податкової служби України для встановлення порушників та притягнення їх до відповідальності. І тільки штрафом за порушення мовного законодавства вони вже не обійдуться. (...) До речі, деякі з порушників вже отримали і підвищені штрафи за повторне порушення. Покарання незворотнє!" - наголосив Кремінь.

Доповнення

16 липня 2022 року набрали чинності статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими за порушення вимог закону щодо державної мови в інтернеті може бути адміністративна відповідальність зі штрафом від 3400 до 5100 грн або попередженням, якщо порушення вчинене вперше. За повторне протягом року порушення - штраф 8500-11900 грн.