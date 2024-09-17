За нарушение языкового закона в интернете в этом году уже есть 16 штрафов

С начала 2024 года поступила 421 жалоба о нарушении языкового закона в интернете, проведено 161 мероприятие контроля, есть 49 предупреждений и 16 штрафов за нарушения, сообщил Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в Facebook, пишет УНН.

Детали

«С начала 2024 года поступила 421 жалоба о нарушении языкового закона, регламентирующего использование государственного языка в сети интернет (что почти на 50% меньше, чем за этот период в 2023 году)», - говорится в сообщении.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отметил, что огромное количество интернет-ресурсов создали полноценную украинскую версию, которая загружается по умолчанию, и выполнили все законодательные требования в течение двух лет действия соответствующей нормы закона. Но, к сожалению, есть и такие, которые этого до сих пор не сделали или по каким-то соображениям держат стартовую страницу на иностранном языке.

Поэтому в 2024 году по жалобам граждан, как сообщается, «было начато 161 мероприятие государственного контроля в отношении субъектов хозяйствования, которые удалось установить». Большинство интернет-ресурсов на момент проведения мероприятий государственного контроля, по сообщению, устранили нарушения языкового закона. По словам Уполномоченного, на 10 сентября 2024 года «уже вынесено 49 предупреждений и наложено 16 штрафов» за нарушение 27 статьи языкового закона (за отсутствие украиноязычной версии сайта или за загрузку сайта по умолчанию на негосударственном языке).

«Относительно тех интернет-представительств, в отношении которых не удалось установить субъект хозяйствования, я постоянно обращаюсь в Национальную полицию Украины и Государственную налоговую службу Украины для установления нарушителей и привлечения их к ответственности. И только штрафом за нарушение языкового законодательства они уже не обойдутся. (...) Кстати, некоторые из нарушителей уже получили и повышенные штрафы за повторное нарушение. Наказание необратимо!» - подчеркнул Кремень.

Дополнение

16 июля 2022 года вступили в силу статьи Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требований закона о государственном языке в интернете может быть административная ответственность со штрафом от 3400 до 5100 грн или предупреждением, если нарушение совершено впервые. За повторное в течение года нарушение - штраф 8500-11900 грн.