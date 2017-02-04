За добу через КПВВ у зоні АТО пройшли 17,1 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За минулу добу через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування у районі проведення АТО перетнули 17,1 тисяча осіб та 3,1 тисяча транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 17,1 тисяча осіб та 3,1 тисяча транспортних засобів: “Майорське” - 4045 осіб та 705 транспортних засобів; “Мар’їнка” -3930 осіб та 870 транспортних засобів; “Новотроїцьке” -3655 осіб та 955 транспортних засобів; “Гнутове” -2080 осіб та 570 транспортних засобів; “Станиця Луганська” -3405 осіб", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” - 70/70; “Мар’їнка” - 100/100; “Новотроїцьке” - 20/25; “Гнутове” - 50/30.
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