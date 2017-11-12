З початку року на ринках України намагалися продати більше 6 тис. тонн неякісного м’яса
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. За дев’ять місяців поточного року на ринки України не допустили до продажу 6099,4 тонн неякісного м’яса. Про це повідомив заступник Директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Артем Саєнко, передає УНН з посиланням на прес – службу Держпроду.
"Протягом 2017 року фахівці Держпродспоживслужби не допустили до реалізації 454,2 тонни недоброякісних продуктів та 6099,4 тонн небезпечного м’яса та субпродуктів", - сказав А. Саєнко.
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Він наголосив, що за результатами лабораторних досліджень, із цих 6,5 тис. тонн неякісних продуктів харчування 244,1 тонни продуктів та 50,9 тонн м’яса направлено на знешкодження та знезараження. Ще 71,2 тонни продуктів та 6049 тонни м’яса були утилізовані.
Нагадаємо, в Україні почастішали випадки масових отруєнь. Серед іншого експерти і політики пов’язують це із дією мораторію на перевірки бізнесу.
Поряд з цим, ринки країни переповнені неякісними і простроченими продуктами харчування.
За словами нардепа С.Тригубенка, в Україні поширена практика переписувати строки придатності продуктів харчування, яка шкодить не лише споживачеві, але й добросовісним виробникам.
"Прикро і те, що відповідальний виробник кожен день ризикує своїм ім'ям, брендом та репутацією через нахабних постачальників, адже, якщо людина отруїлася йогуртом певної марки, то всі звинувачення лунатимуть на адресу саме виробника, котрий насправді може і не здогадуватися як посередники "увічнили" його продукт, подовживши терміни придатності", - зазначив нардеп.