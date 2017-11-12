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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 28271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 84019 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100252 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100396 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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С начала года на рынках Украины пытались продать более 6 тыс. тонн некачественного мяса

С начала года на рынках Украины пытались продать более 6 тыс. тонн некачественного мяса

Киев  •  УНН

 • 9455 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За девять месяцев текущего года на рынки Украины не допустили к продаже 6099,4 тонн некачественного мяса. Об этом сообщил заместитель директора Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Артем Саенко, передает УНН со ссылкой на пресс - службу Госпрода.

"В течение 2017 специалисты Госпродпотребслужбы не допустили к реализации 454,2 тонны недоброкачественных продуктов и 6099,4 тонн опасного мяса и субпродуктов", - сказал А.Саенко.

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Он отметил, что по результатам лабораторных исследований, из этих 6,5 тыс. тонн некачественных продуктов питания 244,1 тонны продуктов и 50,9 тонн мяса направлено на обезвреживание и обеззараживание. Еще 71,2 тонны продуктов и 6049 тонны мяса были утилизированы.

Напомним, в Украине участились случаи массовых отравлений. Среди прочего эксперты и политики связывают это с действием моратория на проверки бизнеса.

Наряду с этим, рынки страны переполнены некачественными и просроченными продуктами питания.

По словам нардепа С.Тригубенко, в Украине распространена практика переписывать сроки годности продуктов питания, которая вредит не только потребителю, но и добросовестным производителям.

"Досадно и то, что ответственный производитель каждый день рискует своим именем, брендом и репутацией за наглых поставщиков, ведь, если человек отравился йогуртом определенной марки, то все обвинения будут звучать в адрес именно производителя, который на самом деле может и не догадываться как посредники "увековечили" его продукт, удлинив сроки годности", - отметил нардеп.

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