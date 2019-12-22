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Юдеї сьогодні починають святкувати Хануку

Юдеї сьогодні починають святкувати Хануку

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Юдеї сьогодні починають святкувати Хануку. Відзначимо, що свято триватиме з вечора 22 грудня по вечора 30 грудня. Ханука (“освячення”) — свято свічок, свято святості і чистоти, свято перемоги добра над злом, світла — над пітьмою, передає УНН.

Ханука - єврейське свято свічок, які запалюють на честь дива, що відбулося при освяченні Храму після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха в 164 році до нашої ери.

У Хануку у дітей канікули, прийнято дарувати їм іграшки і давати гроші.

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Свічки запалюють протягом 8 днів Хануки, щодня додаючи по одній. Свічі встановлюють справа наліво, а запалюють зліва направо. Запалені на початку вечора, незадовго до заходу сонця, свічі повинні горіти не менше 30 хвилин після настання темряви. У п'ятницю їх запалюють раніше суботніх свіч. Світильник розташовують навпроти мезузи, при вході в кімнату, де зазвичай збираються всі члени родини. Не можна використовувати світло ханукальних свіч для роботи, читання тощо.

Ханука ("освячення", "новосілля") — свято святості і чистоти, свято перемоги добра над злом, світла — над пітьмою, свято надії.

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