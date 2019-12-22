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Иудеи сегодня начинают праздновать Хануку

Иудеи сегодня начинают праздновать Хануку

Киев  •  УНН

 • 15764 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Иудеи сегодня начинают праздновать Хануку. Отметим, что праздник продлится с вечера 22 декабря по вечер 30 декабря. Ханука ("освящение") - праздник свечей, праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света - над тьмой, передает УНН.

Ханука - еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

В Хануку у детей каникулы, принято дарить им игрушки и давать деньги.

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Свечи зажигают в течение 8 дней Хануки, ежедневно добавляя по одной. Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо. Зажженные в начале вечера, незадолго до захода солнца, свечи должны гореть не менее 30 минут после наступления темноты. В пятницу их зажигают раньше субботних свечей. Светильник располагают напротив мезузы, при входе в комнату, где обычно собираются все члены семьи. Нельзя использовать свет ханукальных свечей для работы, чтения и тому подобное.

Ханука ("освящение", "новоселье") - праздник святости и чистоты, праздник победы добра над злом, света - над тьмой, праздник надежды.

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