Ю.Джима здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима здобула "срібло" в гонці переслідування чемпіонату Європи з біатлону в польському Душники-Здруй, передає УНН із посиланням на прес-службу НОК.
"Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму зі срібною нагородою в гонці переслідування чемпіонату Європи з біатлону в польському Душники-Здруй!" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НОК у Facebook.
Як повідомляв УНН, 27 січня українка Ю.Джима здобула "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону.