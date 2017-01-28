Ю.Джима здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону

"Вітаємо українську біатлоністку Юлію Джиму зі срібною нагородою в гонці переслідування чемпіонату Європи з біатлону в польському Душники-Здруй!" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці НОК у Facebook.

Як повідомляв УНН, 27 січня українка Ю.Джима здобула "золото" на чемпіонаті Європи з біатлону.