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Ю.Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Ю.Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Киев • УНН

 • 10224 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима завоевала "серебро" в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Поздравляем украинскую биатлонистку Юлию Джиму с серебряной наградой в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй!", - говорится в сообщении на официальной странице НОК в Facebook.

Как сообщал УНН, 27 января украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону.

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