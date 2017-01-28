Ю.Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

"Поздравляем украинскую биатлонистку Юлию Джиму с серебряной наградой в гонке преследования чемпионата Европы по биатлону в польском Душники-Здруй!", - говорится в сообщении на официальной странице НОК в Facebook.

Как сообщал УНН, 27 января украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону.