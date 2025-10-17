$41.640.12
17:29 • 3132 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
16:16 • 10302 перегляди
Трамп не виключив відправку Tomahawk Україні: CNN дізналося деталі розмови президента США з путіним
14:20 • 14350 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 17527 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
12:25 • 12410 перегляди
Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT
Ексклюзив
17 жовтня, 11:59 • 16063 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
17 жовтня, 11:57 • 13980 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
17 жовтня, 11:03 • 15126 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20941 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 51200 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Європейський досвід, що формує майбутнє відповідальної гри в Україні: досвід SBC Summit Lisbon 2025

Київ • УНН

 • 1040 перегляди

Понад 30 тисяч учасників з 150 країн зібралися на SBC Summit Lisbon 2025 для обговорення трендів ігрової індустрії. Українська делегація вивчала досвід захисту гравців та профілактики лудоманії для впровадження національної програми.

Європейський досвід, що формує майбутнє відповідальної гри в Україні: досвід SBC Summit Lisbon 2025
Фото: Responsible Gambling Center

Цього вересня у Лісабоні пройшла одна з наймасштабніших подій у сфері грального бізнесу та технологій — SBC Summit Lisbon 2025. Більш як 30 тисяч учасників зі 150 країн зібралися, аби представити нові продукти в ігровій індустрії та обговорити ключові тренди. Особливу увагу було приділено питанням моніторингу поведінки гравців, захисту їх прав та профілактики лудоманії, передає УНН.

На саміті була присутня група експертів від України — представники Центру громадського здоров’я МОЗ України, Національної соціальної сервісної служби України, МОН України та ГС "Центр відповідальної гри" (RGC). Експертна група приїхала вивчати, як в інших країнах функціонує система захисту гравців та як цей досвід можна ефективно застосувати вдома. Для України це шанс закласти основу унікальної національної програми протидії лудоманії.

Ця поїздка стала можливою в рамках програми міжнародного обміну досвідом з Центром відповідальної гри за підтримки компанії FAVBET, яка є генеральним меценатом проєкту. Програма реалізується у співпраці з державними установами, експертами охорони психічного здоров’я та представниками бізнесу.

Європейські практики, які можуть змінити Україну

На саміті організували десятки тематичних зон для обговорення актуальних для індустрії тем. Однією з найактивніших стала Player Protection (Захист гравців). Там ділилися досвідом і дискутували про те, як технології Big Data та штучний інтелект допомагають виявляти залежність на ранніх етапах.

Наших представників зацікавив досвід захисту гравців Великої Британії. Там працює система GAMESTOP, що дозволяє добровільно заблокувати доступ до ігор у всіх операторів одночасно. Подібні моделі вже обговорюють для України з урахуванням національних реалій.

Фото: Responsible Gambling Center
Фото: Responsible Gambling Center

Також експерти представили цифрові рішення для підтримки гравців. Мова про застосунки для емоційної стабілізації та онлайн-платформ групової терапії.

В Україні вже створено базу для відповідальної гри: діє соціальний стандарт, оператори працюють з обов’язковими лімітами, а держава та бізнес разом будують безпечне середовище для гравців. Але досвід міжнародних колег відкриває нові можливості та показує, де систему можна покращити. 

Фото: Тетяна Синіцька — психологиня, керівниця психологічного напряму ГС «Центр відповідальної гри»
Фото: Тетяна Синіцька — психологиня, керівниця психологічного напряму ГС «Центр відповідальної гри»

"Це був не просто саміт, а простір, де народжуються нові підходи. Ми привозимо в Україну ідеї, які можуть змінити наше законодавство, бізнес-моделі та систему підтримки гравців", - підсумувала Тетяна Синіцька, керівниця психологічного напряму ГС "Центр відповідальної гри" (RGC).

Участь українців у SBC Summit Lisbon стала черговим кроком до формування національної стратегії відповідальної гри з урахуванням міжнародних стандартів і локальних викликів. Після Лісабону заплановані візити до Швеції, Литви та Естонії, де українська команда отримає досвід роботи реабілітаційних центрів та системи контролю гральної індустрії.

Бізнес підтримує культуру відповідальної гри

FAVBET підтримує розвиток RGC щодо міжнародного обміну досвідом. Така співпраця бізнесу та державних і громадських інституцій є показовим прикладом того, як оператори азартних ігор можуть брати активну участь у формуванні відповідального ринку в Україні. У межах попереднього проєкту RGC зі впровадження соціальних послуг для осіб з ігровою залежністю вже відкрито перший в Україні центр психологічної підтримки гравців "Простір життя".

"Досвід таких самітів допомагає створювати в Україні дієву систему з людяним підходом, технологічними рішеннями й державною координацією. Наша підтримка відповідних соціальних ініціатив та заходів є внеском у розвиток культури відповідальної гри", — коментують у Favbet.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами. 

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
