Єдина країна від ЄС на Олімпіаді: президент Польщі та Сі Цзіньпінь провели зустріч

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Сі сказав президенту Анджею Дуді, що Китай прагне подальшого поліпшення відносин з Польщею, чиї теплі відносини з Пекіном не влаштовують США. Дві країни мають "поважати та враховувати основні інтереси і основні проблеми одна одної".

Поряд із зміцненням контактів з "основних міжнародних питань" вони повинні "задіяти потенціал своїх економік, торгівлі та інвестицій, транспорту та логістики, високих та нових технологій та вивести двосторонню практичну співпрацю на новий рівень", — підкреслив Сі.

Він додав, що Китай готовий взяти активну участь у будівництві логістичного центру в Польщі та допомогти Польщі стати ключовою ланкою у ланцюжку постачання Китай-Європа.

Жодних заяв від Дуди не надходило.

Проте у Варшаві його радник із зовнішньої політики Якуб Кумоч сказав, що Польща хоче "найкращих можливих відносин із Китаєм, і ми бачимо аналогічний інтерес із китайського боку".

Контекст

Польща була єдиною країною Європейського союзу, яка відправила обраного лідера на Ігри, незважаючи на дипломатичний бойкот під проводом США. Зустріч також відбувається на тлі побоювань щодо нападу Росії на Україну, з якою Польща, член НАТО, має протяжний кордон.

Сі, який не залишав Китай з 2019 року, останніми днями зустрічався з низкою світових лідерів, у тому числі з президентом Росії Володимиром Путіним, з яким Китай будує тісний неформальний союз.

Польща, поряд з Угорщиною та Сербією, розглядається як одна з "лазівок" Китаю до Європи. Некритична підтримка з боку Пекіна контрастує з висловлюванням заклопотаності Вашингтона автократичним правлінням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, що посилюється.

Польща бере участь у китайській ініціативі розвитку відносин з урядами країн Центральної та Східної Європи, відомої як група Китай-ЦСЄ, а також в ініціативі Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" зі створення інфраструктури, що пов'язує Китай з Європою та за її межами.

Події Китаю не тільки викликали занепокоєння у Вашингтоні, але й викликали побоювання в урядів Франції, Німеччини та інших західноєвропейських країн, що Пекін намагається політично проникнути до Європейського союзу.