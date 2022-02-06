Єдина країна від ЄС на Олімпіаді: президент Польщі та Сі Цзіньпінь провели зустріч

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 65590 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 116637 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 120772 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 148194 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 153673 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 126779 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 141226 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 169321 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180612 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216083 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
95 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 245126 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 332004 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 94998 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 72352 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 96856 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 332004 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 245126 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 320745 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 437636 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 687160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 32265 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 96856 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 107887 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 144619 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 168981 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Єдина країна від ЄС на Олімпіаді: президент Польщі та Сі Цзіньпінь провели зустріч

Єдина країна від ЄС на Олімпіаді: президент Польщі та Сі Цзіньпінь провели зустріч

Київ • УНН

 • 20412 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лідер КНР Сі Цзіньпін зустрівся у неділю з лідером Польщі у кулуарах зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Про це УНН пише з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Сі сказав президенту Анджею Дуді, що Китай прагне подальшого поліпшення відносин з Польщею, чиї теплі відносини з Пекіном не влаштовують США. Дві країни мають "поважати та враховувати основні інтереси і основні проблеми одна одної".

Поряд із зміцненням контактів з "основних міжнародних питань" вони повинні "задіяти потенціал своїх економік, торгівлі та інвестицій, транспорту та логістики, високих та нових технологій та вивести двосторонню практичну співпрацю на новий рівень", — підкреслив Сі.

Він додав, що Китай готовий взяти активну участь у будівництві логістичного центру в Польщі та допомогти Польщі стати ключовою ланкою у ланцюжку постачання Китай-Європа.

Жодних заяв від Дуди не надходило.

Проте у Варшаві його радник із зовнішньої політики Якуб Кумоч сказав, що Польща хоче "найкращих можливих відносин із Китаєм, і ми бачимо аналогічний інтерес із китайського боку".

Контекст

Польща була єдиною країною Європейського союзу, яка відправила обраного лідера на Ігри, незважаючи на дипломатичний бойкот під проводом США. Зустріч також відбувається на тлі побоювань щодо нападу Росії на Україну, з якою Польща, член НАТО, має протяжний кордон.

Сі, який не залишав Китай з 2019 року, останніми днями зустрічався з низкою світових лідерів, у тому числі з президентом Росії Володимиром Путіним, з яким Китай будує тісний неформальний союз.

Польща, поряд з Угорщиною та Сербією, розглядається як одна з "лазівок" Китаю до Європи. Некритична підтримка з боку Пекіна контрастує з висловлюванням заклопотаності Вашингтона автократичним правлінням польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, що посилюється.

Польща бере участь у китайській ініціативі розвитку відносин з урядами країн Центральної та Східної Європи, відомої як група Китай-ЦСЄ, а також в ініціативі Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" зі створення інфраструктури, що пов'язує Китай з Європою та за її межами.

Події Китаю не тільки викликали занепокоєння у Вашингтоні, але й викликали побоювання в урядів Франції, Німеччини та інших західноєвропейських країн, що Пекін намагається політично проникнути до Європейського союзу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,875.74