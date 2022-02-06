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Единая страна от ЕС на Олимпиаде: президент Польши и Си Цзиньпинь провели встречу

Единая страна от ЕС на Олимпиаде: президент Польши и Си Цзиньпинь провели встречу

Киев • УНН

 • 20411 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН .Лидер КНР Си Цзиньпин встретился в воскресенье с лидером Польши в кулуарах зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Си сказал президенту Анджею Дуде, что Китай стремится к дальнейшему улучшению отношений с Польшей, чьи теплые отношения с Пекином не устраивают США. Две страны должны "уважать и учитывать основные интересы и основные проблемы друг друга".

Наряду с укреплением контактов по "основным международным вопросам" они должны "задействовать потенциал своих экономик, торговли и инвестиций, транспорта и логистики, высоких и новых технологий и вывести двустороннее практическое сотрудничество на новый уровень", — подчеркнул Си.

Он добавил, что Китай готов принять активное участие в строительстве логистического центра в Польши и помочь Польше стать ключевым звеном в цепочке поставок Китай-Европа.

Никаких заявлений от Дуды не поступало.

Однако в Варшаве его советник по внешней политике Якуб Кумоч сказал, что Польша хочет "наилучших отношений с Китаем, и мы видим аналогичный интерес с китайской стороны".

Контекст

Польша была единственной страной Европейского союза, которая отправила избранного лидера на Игры, несмотря на дипломатический бойкот под предводительством США. Встреча также происходит на фоне опасений относительно нападения России на Украину, с которой Польша, член НАТО, имеет протяженную границу.

Си, который не покидал Китай с 2019 года, последние дни встречался с рядом мировых лидеров, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, с которым Китай строит тесный неформальный союз.

Польша, наряду с Венгрией и Сербией, рассматривается как одна из "лазеек" Китая в Европу. Некритическая поддержка со стороны Пекина контрастирует с усиливающимися высказыванием озабоченности Вашингтона автократическим правлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Польша принимает участие в китайской инициативе развития отношений с правительствами стран Центральной и Восточной Европы, известной как группа Китай-ЦВЕ, а также в инициативе Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" по созданию инфраструктуры, что связывает Китай с Европой и за ее пределами.

События Китая не только вызвали беспокойство в Вашингтоне, но и вызвали опасения у правительств Франции, Германии и других западноевропейских стран, что Пекин пытается политически проникнуть в Европейский союз.

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