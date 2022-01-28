Якщо Німеччина не змінить позиції щодо Росії, їй доведеться розбиратися з проблемою "НДР" - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Якщо Німеччина не змінить позиції щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися з проблемою "Німецької демократичної республіки". Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Ми не сприймаємо офіційну позицію (Німеччини — ред.) щодо поставок озброєння та інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора. Ми звертаємо увагу наших партнерів на те, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються, і ми їх ще краще розуміємо. Тому, якщо Німеччина не змінить позиції щодо відсічі російської агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Росією Криму, а з проблемою "Німецької демократичної республіки" — і це не перебільшення, адже матеріальна основа для НДР вже існує”, — сказав Резніков.
Деталі
З його слів, це не тільки “Північний потік — 2”, раніше це був газогін Opal, це і “представники німецького істеблішменту на російських зарплатах”, і окремі віце-адмірали, які “торпедують власну країну дивними висловами”.
“Про іншу російську активність німці самі краще знають”, — додав міністр.
Він зауважив: Україна попереджала західних партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС, попереджала, що буде атака на країни Балтії.
“Відновлення "Німецької демократичної республіки" — це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія вже офіційно висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14 країнах. Це теж здавалось абсолютно неможливим. Дуже добре, що члени Альянсу дали чітку відповідь. Але має бути практична частина, щоб потім не довелось давати відповідь, коли хтось почне відновлювати Берлінську стіну”, — додав Резніков.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.