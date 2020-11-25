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"Я не викрадач Різдва": голова Мінкульту пояснив, чому пропонує новорічний локдаун

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Якщо про обмежувальні заходи в Україні на зимові свята буде повідомлено заздалегідь, це допоможе бізнесу у прогнозуванні своїх збитків. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи свою пропозицію про введення новорічного локдауну, передає УНН.

“По-перше, я – не викрадач Різдва. По-друге, це – моя власна точка зору, яка виникла через дискусію з приводу карантину вихідного дня. Ми розуміємо прекрасно, що тою чи іншою мірою обмеження нам потрібні. Ми бачимо високі цифри захворювання”, - сказав міністр.

З його слів, у зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусної хвороби в Україні, потрібне прогнозування.

“Я не лікар, але можу сказати про креативні індустрії і сферу культури, малий и середній бізнес – їм потрібно розуміти, коли можуть бути додаткові обмеження. З логічної точки зору, на новорічні свята – найбільша скупченість людей… Мені здається, що якщо б був такий дво-тритижневий обмежувальний період, це б дало можливість бізнесу прогнозувати свої збитки”, - пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, напередодні міністр культури та інформаційної політики запропонував двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят.

Він пропонує “відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів і зустріти свята в режимі онлайн, наприклад в зумі”.

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