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ВР рекомендували ухвалити законопроект про допомогу по частковому безробіттю не лише в період пандемії COVID-19

Київ • УНН

 • 11564 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Раді рекомендували ухвалити в цілому законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого урядом через коронавірус, а також у випадку подібних обмежень через інші захворювання у майбутньому. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

ВР рекомендували ухвалити законопроект про допомогу по частковому безробіттю не лише в період пандемії COVID-19

"Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому. А також надати право Кабінету Міністрів України визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю не лише в період карантину через пандемію коронавірусу, а і у випадку подібних обмежень через інші захворювання у майбутньому.

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