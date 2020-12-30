ВР рекомендували ухвалити законопроект про допомогу по частковому безробіттю не лише в період пандемії COVID-19

"Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні і в цілому законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб", - йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому. А також надати право Кабінету Міністрів України визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю не лише в період карантину через пандемію коронавірусу, а і у випадку подібних обмежень через інші захворювання у майбутньому.



