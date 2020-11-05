Рада схвалила допомогу з часткового безробіття не лише в період пандемії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу урядовий законопроект щодо надання допомоги по частковому безробіттю не лише в період карантину через пандемію коронавірусу, а і у випадку подібних обмежень через інші захворювання у майбутньому. Відповідне рішення підтримали 292 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проектом закону №3010а пропонується внести зміни до ЗУ “Про зайнятість населення”, які передбачають можливість надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину не лише у період карантину, встановленого урядом з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а й у випадку встановлення подібних обмежень у зв’язку з іншими захворюваннями в майбутньому.
Також передбачається надати право Кабінету міністрів України визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, її розмір, строки надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив додаткові 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19 на виплату по безробіттю.