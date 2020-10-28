Уряд додатково виділив 1,3 млрд грн на виплати по безробіттю

“28 жовтня на засіданні уряду прийнято постанову щодо виділення додаткових коштів для Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Так, із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тис. грн) на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю”, — йдеться у повідомленні.

Так, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину — кошти на суму 80 млн грн.

“Додаткові кошти у сумі 1,3 млрд дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу тим, які наразі опинилися у складному становищі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією Держстатистики, рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше у другому кварталі 2020 року в Україні сягнув 9,8%, що на 1,3 в.п. більше, ніж кварталом раніше — загалом 1,7 млн осіб.



Як зазначили в Державній службі зайнятості, коронакриза повпливала на ринок праці, станом на 20 серпня статус безробітного мали майже 488 тисяч українців, з них 411 тис. отримують допомогу. На одне робоче місце претендує 9 громадян.