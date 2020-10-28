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Правительство дополнительно выделило 1,3 млрд грн на выплаты по безработице

Правительство дополнительно выделило 1,3 млрд грн на выплаты по безработице

Киев  •  УНН

 • 13114 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины выделил дополнительные 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на выплату по безработице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"28 октября на заседании правительства принято постановление о выделении дополнительных средств для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособий по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина. Так, из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,3 млрд грн (1278 772,6 тыс. грн) на бюджетные программы по помощи по безработице", - говорится в сообщении.

Так, для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму почти 1,2 млн грн (1198 772,6 тыс. грн). Для выплат пособия по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.

"Дополнительные средства в сумме 1,3 млн позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать помощь тем, которые сейчас оказались в сложном положении", - говорится в сообщении.

Напомним, по информации Госстатистики, уровень безработицы среди граждан в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2020 году в Украине достиг 9,8%, что на 1,3 п.п. больше, чем кварталом ранее - всего 1,7 млн человек.

Как отметили в Государственной службе занятости, коронакризис повлиял на рынок труда, по состоянию на 20 ноября статус безработного имели почти 488 тыс. украинцев, из них 411 тыс. получают пособие. На одно рабочее место претендует 9 граждан.

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