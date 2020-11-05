Рада одобрила помощь по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, а и в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем. Соответствующее решение поддержали 292 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проектом закона №3010а предлагается внести изменения в ЗУ "О занятости населения", которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, но и в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем.

Также предполагается предоставить право Кабинету министров Украины определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил дополнительные 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на выплаты по безработице.

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