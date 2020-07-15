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ВР підтримала зміни до Бюджетного кодексу через завершення реформи децентралізації

ВР підтримала зміни до Бюджетного кодексу через завершення реформи децентралізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3614 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи. Відповідне рішення підтримали 320 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект має на меті:

  • розмежування доходів і видатків між бюджетами районів та територіальних громад;
  • встановлення складу доходів та видатків бюджетів територіальних громад, які будуть сформовані за рішенням Кабінету міністрів України, в обсягах, які були закріплені за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад;
  • встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу, якими уніфікувати визначення терміну “бюджети місцевого самоврядування”, визначити склади доходів та видатків окремо для бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань) та районних бюджетів.

Як повідомляв голова ВРУ Дмитро Разумков, законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації, скоріш за все, не встигнуть прийняти у ВР до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. 

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