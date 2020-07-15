ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс из-за завершения реформы децентрализации

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 8252 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 105293 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114655 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119256 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117878 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144499 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104652 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102900 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс из-за завершения реформы децентрализации

ВР поддержала изменения в Бюджетный кодекс из-за завершения реформы децентрализации

Киев  •  УНН

 • 12004 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3614 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы. Соответствующее решение поддержали 320 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Цель законопроекта:

  • разграничение доходов и расходов между бюджетами районов и территориальных общин;
  • установление состава доходов и расходов бюджетов территориальных общин, которые будут сформированы по решению Кабинета министров Украины, в объемах, которые были закреплены за бюджетами городов областного значения и объединенных территориальных общин;
  • установление равных условий для сельских, поселковых, городских территориальных общин в бюджетном обеспечении.

Предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, которыми унифицировать определение термина "бюджеты местного самоуправления", определить составы доходов и расходов отдельно для бюджетов местного самоуправления (бюджетов территориальных общин сел, поселков, городов и их объединений) и районных бюджетов.

Как сообщал председатель ВРУ Дмитрий Разумков, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, скорее всего, не успеют принять в ВР до местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Украинские Национальные Новости

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