Ворог атакував Полтавщину: вибух у Миргородському районі, жертв і влучань в інфраструктуру не фіксували
Київ • УНН
Ворог знову атакував Полтавську область - у Миргородському районі пролунав вибух, але жертв і руйнувань серед цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано.
Російські війська знову атакували Полтавську область - у Миргородському районі пролунав вибух, але жертв серед цивільного населення і влучань в інфраструктуру не зафіксовано, повідомив у четвер голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Ворог знову атакував Полтавщину. У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано
На Полтавщині пролунав вибух після попередження про ворожу ракету 16.05.24, 13:56 • 21372 перегляди