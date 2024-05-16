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Ворог атакував Полтавщину: вибух у Миргородському районі, жертв і влучань в інфраструктуру не фіксували

Київ • УНН

 • 16623 перегляди

Ворог знову атакував Полтавську область - у Миргородському районі пролунав вибух, але жертв і руйнувань серед цивільного населення та об'єктів критичної інфраструктури не зафіксовано.

Російські війська знову атакували Полтавську область - у Миргородському районі пролунав вибух, але жертв серед цивільного населення і влучань в інфраструктуру не зафіксовано, повідомив у четвер голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.

Ворог знову атакував Полтавщину. У Миргородському районі чули звук вибуху. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не зафіксовано

- написав Пронін у Telegram.

На Полтавщині пролунав вибух після попередження про ворожу ракету 16.05.24, 13:56 • 21372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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