Ворог робить спроби штурмових дій на Харківському напрямку, але отримує відсіч - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські загарбники намагаються вести штурмові дії на Харківському напрямку, але отримують відсіч від українських захисників. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається вести штурмові дії. Наші захисники дають ворогу відсіч та тримають свої позиції", - повідомив Синєгубов у Telegram.
Деталі
"У районі Ізюма противник намагається також вести штурмові дії. Обстріляв райони населених пунктів Курулька та Чепіль", - зазначив Синєгубова.
Він наголосив, що Сили оборони України зупиняють усі спроби ворога наступати та завдають йому важких втрат.
При цьому противник продовжує обстріли мирних міст, сіл та селищ регіону.
"Вночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Близько 1 години ночі одразу дві ракети вдарили поруч зі школою-інтернатом для дітей з вадами зору в Немишлянському районі. Попередньо – внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає", - повідомив голова ОВА.
На території області ворог минулої доби, зі слів Синєгубова, обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. "Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарчі споруди. Через обстріли горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. У селі Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - зазначив посадовець.
Протягом минулої доби 2 цивільних загинули - у Харкові та Харківському районі, 1 чоловіка госпіталізували з Дергачівської громади.
Доповнення
Неподалік Шестакового ворог дистанційно замінував автомобільні шляхи. Окупанти вели обстріл населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка, повідомили у Генштабі.