Враг предпринимает попытки штурмовых действий на Харьковском направлении, но получает отпор - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские захватчики пытаются вести штурмовые действия на Харьковском направлении, но получают отпор от украинских защитников. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. На Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Наши защитники дают врагу отпор и держат свои позиции", - сообщил Синегубов в Telegram.
Детали
"В районе Изюма противник пытается также вести штурмовые действия. Обстрелял районы населенных пунктов Курулька и Чепиль", - отметил Синегубова.
Он подчеркнул, что Силы обороны Украины останавливают все попытки врага наступать и наносят ему тяжелые потери.
При этом противник продолжает обстрелы мирных городов, сел и поселков региона.
"Ночью российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову. Около часа ночи сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе. Предварительно – в результате ночных обстрелов пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.
На территории области враг за прошедшие сутки, по словам Синегубова, обстреливал населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. "Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковской области, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В селе Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", - отметил чиновник.
За прошедшие сутки 2 гражданских погибли - в Харькове и Харьковском районе, 1 мужчину госпитализировали из Дергачевской громады.
Дополнение
Недалеко Шестаково враг дистанционно заминировал автомобильные пути. Оккупанты вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка, сообщили в Генштабе.