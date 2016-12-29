Внаслідок зіткнення автомобіля поліцейського і тролейбуса загинула людина в Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Маріуполі за участі автомобіля під керуванням поліцейського і тролейбуса загинула людина, двоє постраждало. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, о 17:30 на закругленні дороги по вулиці Червонофлотській працівник відділу поліції Донецькій області, який знаходився на вихідному, за кермом власного автомобілю “Форд Фокус”, не впорався з керуванням, виїхав на полосу зустрічного руху та скоїв зіткнення з тролейбусом, який рухався у зустрічному напрямку. На місті працюють працівники прокуратури, слідчо-оперативна група Головного управління Нацполіції в Донецькій області та патрульна поліція.
Внаслідок пригоди загинув пасажир авто, водій автомобілю — працівник поліції у важкому стані знаходиться у лікарні, водій тролейбусу звернувся за медичною допомогою до лікувального закладу.