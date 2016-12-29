В результате столкновения автомобиля полицейского и троллейбуса погиб человек в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в Мариуполе с участием автомобиля под управлением полицейского и троллейбуса погиб человек, двое пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, в 17:30 на закруглении дороги по улице Краснофлотской работник отдела полиции Донецкой области, который находился на выходном, за рулем собственного автомобиля "Форд Фокус", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом, который двигался во встречном направлении. На месте работают сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.
В результате происшествия погиб пассажир авто, водитель автомобиля - работник полиции в тяжелом состоянии находится в больнице, водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение.