Влада та бізнес Вінниччини об’єдналися у боротьбі із пандемією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Народні депутати, Вінницька облдержадміністрація та найбільший виробник курятини в Україні агрохолдинг МХП поєднали зусилля у боротьбі з пандемією на Вінниччині, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби компанії у Facebook.
План дій нардепи, представники влади та бізнесу напрацювали у понеділок, 23 березня. Тоді, за ініціативи депутата Вінницької обласної ради, заступника голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігоря Лещенка відбулася робоча зустріч. На ній були присутні народні депутати - мажоритарники Геннадій Вацак, Олег Мейдич, Лариса Білозір та Микола Кучер, а також голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.
"Відповідно народні депутати вже працюють по своїх округах для вирішення поточних проблем забезпечення медичних установ районів. А тепер ще й зосередять зусилля для консолідації фінансового ресурсу не лише на місцевому рівні, але й у руслі загальної стратегії Вінницької області", - кажуть в МХП.
Одним із інструментів співпраці влади та бізнесу стане спеціально створений благодійний фонд "Вінниччина 2020".
"Він стане спільним ресурсом і буде використовуватись задля швидкого централізованого забезпечення медичних закладів Вінниччини всім необхідним для боротьби з коронавірусною хворобою заради здоров’я громадян", - розповіли у МХП, додавши, що до фонду можуть долучитись усі небайдужі.
"Щоб допомогти справитись області з тими викликами, які є наразі", - додали у компанії.
Нагадаємо, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.