Відбудова це те, що потрібно робити вже просто зараз - Зеленський

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Сьогодні у Лугано відбулася конференція, яка присвячена відбудові України. Президент зазначив, що часто некоректно розставляють акценти коли говорять про відбудову держави.

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"Це ж не тільки про те, що маємо зробити після нашої перемоги або в наступні роки, а й те, що потрібно робити вже просто зараз", - додав Глава держави.

Зеленський підкреслив, що російські війська руйнують українські міста, села та селища щодня і є потреба в колосальних коштах на відновлення інфраструктури, на повернення медицини, соціальних послуг та відновлення нормального економічного життя. Одних лише зруйнованих будинків у звільнених районах – десятки тисяч.

"Тому відбудова України – це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом", - сказав Президент.

Нагадаємо

Зеленський утворив 14 військових адміністрацій на Донеччині.